Wolfenbüttels Veranstalter rechnen erst im Herbst mit Konzerten

Wolfenbüttel. In der zweiten Jahreshälfte sollen wieder die ersten Veranstaltungen in der Kuba-Halle in Wolfenbüttel und im Rittergut Lucklum anlaufen.

Tickets werden storniert, Veranstaltungen verschoben oder abgesagt. Für den Verein Forum-Kultur mit seiner Kuba-Halle ist die Corona-Pandemie ein „totaler Einnahmeausfall“, wie Geschäftsführerin Beatrix Kolb unserer Zeitung erzählt. Sie rechnet mit einer Wiederaufnahme der Veranstaltungen frühestens im Herbst.

„Sämtliche Veranstaltungen sind vorerst abgesagt. Ende Mai findet noch ein Termin statt. Ich bin aber äußerst skeptisch, ob der realisiert werden kann“, sagt Kolb. Durch den Ausfall von Konzerten, wie das von Falling Breakdown am 18. April, oder Veranstaltungen wie dem offenen Spieletreff am 16. April, verliert der Verein einen großen Teil seiner Einnahmen. Das habe zur Folge, dass zwei Angestellte sich derzeit in Kurzarbeit befinden. „Durch Kurzarbeit und der Hilfe von der Stadt Wolfenbüttel und dem Land Niedersachsen, werden wir ganz gut über die Runden kommen. Jedoch rechne ich nicht damit, dass wir bald zur Normalität zurückkehren werden“, sagt Kolb.

Erst im Herbst wieder Veranstaltungen

Sie geht davon aus, dass erst im Herbst wieder die ersten Veranstaltungen in der Kuba-Halle stattfinden könnten. „Wenn wir im Mai oder Juni beginnen würden, hätte das keinen Sinn. Zum einen ist das Virus bis dahin noch nicht besiegt, zum anderen haben die Menschen doch ganz andere Sorgen. Die Stimmung und die Lust, sich auf ein Konzert oder dergleichen einzulassen, ist auch noch gar nicht da“, so die Geschäftsführerin.

Damit auch die Künstler in der Coronakrise unterstützt werden, weist der Verein Forum-Kultur auf die Aktion „Ticket behalten“ hin. Diese Initiative stehe stellvertretend für Musiker, Veranstalter und Konzertagenturen. Die Aktion ruft alle Konzertbesucher auf, ihre Tickets aus dem Vorverkauf zu behalten und somit die Künstler zu unterstützen. Die Tickets der Veranstaltungen in der Kuba-Halle behalten auch weiterhin ihre Gültigkeit. Ersatztermine werden gesucht. „Leider haben viele Menschen ihre Tickets storniert. Das tut natürlich auch weh“, sagt Kolb.

Nur eine Karten-Stornierung

Nicht ganz so viele Stornierungen gibt es auf dem Rittergut Lucklum. Dort habe nur eine einzige Person ihr Ticket abgegeben – trotz vieler Konzertverschiebungen, wie der künstlerische Leiter Martin-Winrich Becker unserer Zeitung erzählt. „Wir haben die komplette erste Jahreshälfte verschoben. Die Konzertsaison auf dem Rittergut beginnt somit erst am 30. August.“ Die Saison sei dann zwar relativ eng getaktet, aber dies sei auch eine Chance, wie Becker sagt.

Auch alle Künstler seien bei der Findung neuer Termine sehr flexibel gewesen. Die neuen Termine finden nun von August bis in den Dezember statt. Allerdings finden die Auftritte vom Javus-Quartett (1. November), Ensemble-Ambra (15. November) und Eliot-Quartett (4. Dezember) alle in der St.-Johannis-Kirche in Wolfenbüttel statt. „Der Grund dafür ist recht simpel: Der Rittersaal in Lucklum ist nicht beheizt. Die Kirche aber schon. Keiner soll frieren“, lacht Becker.

Corona im Landkreis Wolfenbüttel: Alle Fakten auf einen Blick

Dabei habe die Corona-Krise die freien Künstler besonders hart erwischt, findet der künstlerische Leiter des Ritterguts. „Dem Javus-Quartett, welches am 22. März hätte auftreten sollen, haben wir bereits die Hälfte des Honorars überwiesen – als kleine Unterstützung. Unsere Künstler aus Spanien und Italien sind besonders betroffen.“ Becker sei aber froh, dass für alle geplanten Konzerte ein Nachholtermin vereinbart wurde. Er hofft, dass alle Besucher ihre Tickets behalten. „Das wäre sehr schön.“

