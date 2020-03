So gehen Wolfenbütteler Pflegeheime mit dem Aufnahmestopp um

Das Land Niedersachsen hat mit sofortiger Wirkung einen Aufnahmestopp für alle Pflegeheime verhängt. Patienten aus Krankenhäusern dürfen ebenso wenig in die Heime gebracht werden wie aus dem häuslichen Bereich, sagte dazu Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) am Montag in Hannover. Ausnahmen seien nur möglich, wenn Heime eine 14-tägige Quarantäne garantieren könnten. Der Hintergrund für diese Maßnahme ist die hohe Zahl an Corona-Toten in einer Wolfsburger Pflegeeinrichtung (unsere Zeitung berichtete mehrfach ). Wir haben bei verschiedenen Pflegeheimen in Wolfenbüttel nachgefragt, wie diese mit dem neuen Beschluss umgehen.

Im Pflegewohnstift Steinhäuser Gärten sind alle Zimmer belegt

„Für uns hat der Aufnahmestopp von neuen Patienten derzeit keine Relevanz. Die Zimmer sind alle belegt, nur das Kontaktverbot macht viele Angehörige traurig“, sagt Nicole Kaczmarczyk, Einrichtungsleiterin des Pflegewohnstifts Steinhäuser Gärten. Für Kaczmarczyk kann die Maßnahme eher zu Problemen im Klinikum führen, da die Patienten vorerst im Krankenhaus bleiben müssten.

Angehörige zeigen Verständnis für Besuchs- und Betretungsverbot

Vor dem nun verhängten Aufnahmestopp galt bereits ein Besuchs- und Betretungsverbot für Pflegeeinrichtungen. Es habe nur ganz zu Anfang einige wenige gegeben, die sich nicht daran gehalten hätten, berichtet Kaczmarczyk. Aber: „Die Angehörigen haben sehr schnell verstanden, dass es im Moment nicht anders geht“, sagt die Einrichtungsleiterin. Sie zeigten sich sehr verständnisvoll, da sie ihre Verwandten gesund und munter wiedersehen möchten, erzählt Kaczmarczyk. Die Einrichtungsleiterin freut sich zudem über den Zuspruch, den sie und ihre Mitarbeiter derzeit bekommen: „Wir haben jetzt 550 Mundschutze genäht bekommen, das ist schon klasse.“

Im Awo-Wohn- und Pflegeheim Im Kamp gibt es bereits seit anderthalb Wochen keine Neuaufnahmen mehr

Auch im Awo-Wohn- und Pflegeheim Im Kamp hat die neue Bestimmung keine großen Auswirkungen. „Wir hatten schon vor etwa anderthalb Wochen festgelegt, keine Neuaufnahmen mehr aufzunehmen“, berichtet Falk Hensel, Pressesprecher des Awo-Bezirksverbandes Braunschweig. Seitdem habe es in Wolfenbüttel nur noch geplante Aufnahmen gegeben. Nun gelte ein kompletter Aufnahmestopp. „Wir müssen uns an die Verfügung des Landes halten“, erklärt Hensel. Die Maßnahme diene dazu, die Bewohner zu schützen.

Besuchs- und Betretungsverbot wurde zum Teil missachtet

In der Awo-Einrichtung habe es einige Fälle gegeben, in denen das Besuchs- und Betretungsverbot missachtet wurde: „Angehörige haben sich auf dem Gelände des Wohn- und Pflegeheims getroffen“, erzählt der Sprecher. Man habe darum gebeten, andere Kommunikationswege wie Telefonate oder Videoanrufe zu nutzen. „Wir haben für alle Einrichtungen Tablets erworben, um Bewohnern ohne eigenes Gerät einen Videoanruf zu ermöglichen“, sagt Hensel.

Es gelten verschärfte Hygienemaßnahmen bei der Pflege

Bei der Pflege der Bewohner werde auf verschärfte Hygienemaßnahmen gesetzt. So werde bei Bewohnern mit Vorerkrankungen mit Mundschutz gearbeitet. Zudem gelte wie bisher auch schon: „Die Mitarbeiter desinfizieren sich nach jedem Patienten die Hände.“ Bisher gebe es in der Awo-Pflegeeinrichtung keinen einzigen Corona-Verdachtsfall, sagt der Pressesprecher.

47 Personen sind aktuell im Landkreis Wolfenbüttel an Corona erkrankt

Im Landkreis Wolfenbüttel sind aktuell 47 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden (Stand 31. März). Am Vortag waren es noch 35 Erkrankte. Ob darunter auch Bewohner von Pflegeeinrichtungen sind, dazu gibt es laut Landkreis-Sprecher Andree Wilhelm keine Angaben. Diese gebe es vom Gesundheitsamt erst bei einer Häufung von Fällen. Am heutigen Mittwoch wird der Landkreis eine Allgemeinverfügung zum Aufnahmestopp für Pflegeheime erlassen.

