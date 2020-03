Coronakrise: Liebe Wolfenbütteler, wie schaffen Sie das?

Eine Botschaft an die Uroma in Zeiten von Corona: Urenkelin Marla und Mama Kristina malen bunte Grüße vor das Fenster des Irenenstifts in Salzgitter-Bad.

Kinder wochenlang in den eigenen vier Wänden fordern und fördern? Den Arbeitsstress ohne direkten Kontakt mit den Kollegen im Homeoffice bewältigen? Mit Angehörigen und Freunden trotz Kontaktsperre in Verbindung bleiben? Jeden Tag an der Kasse im Supermarkt Kunden bedienen? Im Krankenhaus und Pflegeheim rund um die Uhr weiter für Hilfsbedürftige da sein? Die Corona-Pandemie stellt viele Wolfenbütteler vor große Herausforderungen – in der Familie, in der Freizeit, im Beruf. Diese Krise verlangt nach kreativen Lösungen und unglaublich viel Durchhaltevermögen. Die Menschen in der Stadt und dem Landkreis Wolfenbüttel müssen sich täglich neuen Aufgaben stellen und versuchen dabei, die Geduld und die Hoffnung nicht zu verlieren. Wir fragen uns, wie schaffen Sie das? Wir möchten Ihre Geschichten erzählen, Ihre Bilder zeigen, Ihre Tipps gegen Langeweile und Zeichen der Hoffnung publizieren.

Bitte schreiben Sie uns mit Ihren Kontaktdaten an: redaktion.wf@bzv.de