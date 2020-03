Die Tat ereignete sich an der Straße Am Rehmanger.

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben in der Nacht zu Donnerstag von drei auf dem Parkplatz eines Autohauses an der Straße Am Rehmanger in Wolfenbüttel abgestellten Fahrzeugen jeweils alle vier Räder entwendet. Wie der Abtransport der zwölf Räder erfolgte, ist derzeit unklar, so die Polizei. Auch zum entstandenen Gesamtschaden könnten noch keine genaueren Angaben gemacht werden. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.