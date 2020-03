So verändert Corona den Alltag der Wolfenbütteler Apotheken

Viele Geschäfte in Wolfenbüttel haben aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Anders sieht es in den Apotheken aus. Denn: Diese bilden einen wichtigen Baustein in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Wir haben bei zwei Wolfenbütteler Apotheken nachgefragt, wie sich dort der Arbeitsalltag in...