Wolfenbütteler Gemeinden wollen in Corona-Zeiten helfen

Das Netzwerk von ehrenamtlichen Helfern in der Samtgemeinde Sickte wächst. Nachdem sich in der Gemeinde Erkerode und Evessen spontan erste Helfer gefunden haben, um Mitbürger in der Corona-Krise das Leben zu erleichtern (wir berichteten), kommen jetzt auch die Gemeinden Veltheim, Dettum und Sickte dazu. „Die Idee und Initiative für diese Hilfsaktion kam von Sonja Saalfeld, der Arbeiterwohlfahrt (Awo), der Kirchengemeinde, Helfern der...