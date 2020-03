Coronavirus: Wenige Wolfenbütteler Schüler in Notfallbetreuung

Ungewohnte Situation an Wolfenbüttels Schulen. Wo sonst gepaukt, gelacht und gespielt wird, ist es am Montagmorgen still und ruhig. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat am Freitag offiziell angekündigt, dass ab Montag alle Schulen und Kitas bis zum 19. April geschlossen werden – um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Doch komplett leer ist das Gebäude nicht. Lehrer und Schulleitung müssen zur Schule, um...