Wolfenbüttel. Im Kreuzungsbereich Leipziger Straße/Doktorkamp/Ludwig-Richter-Straße sind am Donnerstag gegen 13.25 Uhr vier Personen leicht verletzt worden.

Autos stoßen an Wolfenbütteler Kreuzung zusammen: vier Verletzte

Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 38-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen vermutlich aus Unachtsamkeit ein entgegenkommendes Auto eines 19-jährigen Fahrers, teilt die Polizei Wolfenbüttel mit.

Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Autofahrer sowie zwei weitere PKW-Insassen leicht verletzt. Sie seien vorsorglich mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht worden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden, so die Polizei weiter. Beide PKW seien abgeschleppt worden.