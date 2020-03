500 Schüler erkunden Gewässer im Kreis Wolfenbüttel

Das Geld wird eingesetzt für das WWL-Bildungsprojekt Unser Wasser, das der Verband eigenen Angaben zufolge seit 2014 für die Grundschulen in seinem Verbandsgebiet anbietet.

So hätten sich 16 Grundschulen für die 14 Projekttage im Mai und Juni dieses Jahres angemeldet. Insgesamt sollen mehr als 500 Dritt- und Viertklässler einen spannenden Tag auf den Anlagen des WWL und an der Schunter verbringen, heißt es: „Sie erleben die Hintergründe einer gut funktionierenden Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in der Praxis. Praktische Forschungsarbeiten mit ausgebildeten Biologen am Gewässer sensibilisieren die Grundschüler darüber hinaus für Gewässerschutz und den Schutz von Flora und Fauna.“

Vor allem das Keschern in der Schunter und das Bestimmen der Fische, Larven und Käfer bereite große Freude. Die Kinder forschten mit großer Neugier und seien begeistert von der vielseitigen Tier- und Pflanzenwelt, die sie am und im Wasser entdeckten. Bereits 2019 sei das Schulprojekt des WWL finanziell gefördert worden – seinerzeit vom Bundeswirtschaftsministerium im Rahmen der Niedersächsischen Gewässerwoche.