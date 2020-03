Turbulenzen im Wolfenbütteler Lessingtheater

Josef Kuhbrot ist Onkel und Vormund der bildhübschen Julia und der Ansicht, er allein wisse, was für sie gut sei. Die Operette in drei Akten ‚Der Vetter aus Dingsda‘ in einer Inszenierung der Landesbühne Detmold im Wolfenbütteler Theater ist eine dahinplätschernde Geschichte von Fehleinschätzungen...