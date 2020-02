Frauen machen in Wolfenbüttel gemeinsam Musik

Die finden vom 5. bis 9. August in der Landesmusikakademie Niedersachsen in Wolfenbüttel statt. Musikbegeisterte Frauen und Mädchen auch aus Stadt und Kreis Wolfenbüttel können ihre Kenntnisse am Instrument oder im Gesang erweitern und Erfahrungen austauschen, heißt es in der Mitteilung.

Passende Workshops soll es für Anfängerinnen und erfahrene Musikerinnen geben. Ob Schlagzeug oder Saxofon – alle Instrumente seien willkommen. Die Bandworkshops seien auf den Kenntnisstand der Teilnehmerinnen abgestimmt. Anfängerinnen oder Musikerinnen mit etwas Vorerfahrung können bei „Listen to the Heartbeat“ das Zusammenspiel in einer Band üben oder im „Ukulelen-Groove-Orchester“ mitspielen und -singen, heißt es weiter. Für Fortgeschrittene böten die 360°-Band und der Kursus Singer-Songwriter-Rockpop mit vielfältigen Musikrichtungen die Möglichkeit, Neues auf dem Instrument auszuprobieren. Die Electro-Swing- Band, „Sing meinen Song“ und „Funk, Soul, Groove“ seien für erfahrene Musikerinnen gedacht.

Zudem gebe es einen Workshop „Technik leichtgemacht – PA für Anfängerinnen“. Dabei gehe es um Grundlagen der Live-Beschallung, die bei den Sessions und beim Abschlusskonzert direkt angewendet würden. Parallel finde das Mädchen-Musik-Camp Emma für 12- bis 18-Jährige statt, die in vier Bands musizieren könnten. Die Anmeldung zur kostenfreien Teilnahme ist ab Frühjahr möglich.

Bis 5. Juli können sich Interessierte über die Internetseite www.frauenmusiktage.de anmelden. Gebühr: 150 bis 300 Euro inklusive Verpflegung bei Übernachtung im eigenen Camper oder in einer Turnhalle. Alternativ gebe es für 125 bis 270 Euro Zimmer im Jugendgästehaus Wolfenbüttel. Frühbucherrabatt gibt es bei Anmeldung bis

15. April.

Die 27. Niedersächsischen Frauenmusiktage werden von der Landesarbeitsgemeinschaft Rock in Niedersachsen veranstaltet und vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur gefördert.