Täter werfen Scheiben der Wolfenbütteler Kreisverwaltung ein

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben Scheiben an den Eingangstüren des Landkreisgebäudes in Wolfenbüttel eingeschlagen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag, 21. Februar, 12.30 Uhr, und Montag, 24. Februar, 5.45 Uhr. Drei Scheiben des Gebäudes an der Bahnhofstraße...