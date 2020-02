Drei Raddiebstähle am Wochenende in Wolfenbüttel

Im Stadtgebiet Wolfenbüttel ereigneten sich laut Polizei am Wochenende drei Fahrraddiebstähle. Am Bahnhof wurde demnach ein gesichert abgestelltes schwarzes Herren-City-Bike, Specialized, Wert zirka 1500 Euro, entwendet. Am Rotdornweg wurde ein grün-schwarzes Mountainbike Ghost, Wert zirka 650...