Stiftung schafft 200 Wohnungen in Wolfenbüttel

Die Moses Mendelssohn Stiftung plant in Wolfenbüttel den Umbau der Samsonschule zu einem Studentenwohnheim sowie 70 Neubauwohnungen in vier Mehrfamilienhäusern auf dem bisherigen Mitarbeiterparkplatz des Klinikums hinter der Schule neben dem Ärztehaus (wir berichteten bereits). Aber wer verbirgt sich hinter der Moses Mendelsohn Stiftung mit gegenwärtigem Sitz in Erlangen und Berlin? Das Motto der Stiftung stammt von Moses Mendelsohn...