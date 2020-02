Erstsemester erkunden den Campus in Wolfenbüttel

Wenn an der Ostfalia in der nächsten Woche das neue Semester beginnt, werden unter den etwa 12.500 Studenten der Hochschule für angewandte Wissenschaften rund 900 Erstsemester sein. Am Montagmorgen waren die 520 Studienanfänger des Campus Wolfenbüttel zur Erstsemesterbegrüßung in die Aula der...