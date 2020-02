Wie Lehrer in Wolfenbüttel bei Missbrauch reagieren können

Laut polizeilicher Kriminalstatistik sind in Deutschland im Jahr 2018 14.606 Kinder Opfer sexueller Gewalt geworden. Dazu kommt wahrscheinlich noch eine erhebliche Dunkelziffer. Auch Wolfenbüttel bilde bei diesem Thema keine Ausnahme, wie Vertreter von Polizei, Justiz und Jugendamt beim Fachtag „Sexueller Missbrauch an Kindern und Jugendlichen“ am Mittwoch in der Lindenhalle deutlich machten. Eingeladen hatte der Präventionsrat...