Stadt Wolfenbüttel fällt rechtzeitig morsche Pappeln

Wendessen. Noch unklar ist, ob die Untere Naturschutzbehörde Wolfenbüttel in die Abholzaktion in Wendessen informiert war und ob Rotmilane bedroht sind.

Damit nicht das passiert, was am Wochenende durch orkanartige Böen und dadurch umknickende Bäume an vielen Bahnverbindungen in Deutschland geschehen ist, hat die Stadt Wolfenbüttel an der Bahnstrecke zwischen Wolfenbüttel und Schöppenstedt in Wendessen in den vergangenen Tagen kranke Pappeln fällen lassen. Rechtzeitig vor dem Orkanwochenende waren bereits die ersten 25 Pappeln gefällt worden. Bei Wendessen befinden sich aber insgesamt rund 160 Pappeln, die laut Stadt gefällt werden sollen. Diese stehen parallel der Altenau am nördlichen Ufer.

Die Stadt Wolfenbüttel ist hier Eigentümer der Flurstücke und somit verantwortlich für die Verkehrssicherung der Bäume, weiß auch Wendessens Ortsbürgermeister Martin Jungkurth. Und er weiß, dass einige Pappeln, die 60 bis 70 Jahre alt sind, aufgrund ihres Alters in keinem guten Zustand mehr waren und teilweise stark geschädigt waren. Jungkurth unterstützt deshalb die Abholzungsaktion der Stadt.

In der Vergangenheit habe es auch immer wieder Beschwerden über ausgebrochenen Äste und umgestürzte Bäume gegeben, berichtete Stadtpressesprecher Thorsten Raedlein. Die Stadtverwaltung habe sich daher schweren Herzens entschlossen, die schadhaften Pappeln zu entfernen, um Gefahren für den angrenzenden Bahnverkehr oder die im Bereich tätigen Landwirte vorzubeugen. Die Pappeln werden vor Ort aufgearbeitet und gleich zu Hackschnitzeln verarbeitet. Deshalb sieht es derzeit am Ortseingang Wendessen aus Richtung Denkte am Rande der Altenau auch recht wüst aus.

Erschreckt zeigte sich Christiane Jagau aus Dettum über die Fällaktion. Sie schrieb unserer Redaktion: „Mit einer tiefen Bestürzung las ich, dass die Stadt Wolfenbüttel 160 Pappeln bei Wendessen fällen will. Ich gehe davon aus das dies der gesamte Pappelbestand ist. Dort horsten etliche Rotmilane, die nach einer nicht rechtlich einwandfreien Fällaktion im Landschaftsschutzgebiet am Vilgensee umziehen mussten. Nun werden sie auch aus diesen Rückzugrefugium vertrieben. So kann Arten- und Naturschutz nicht erfolgreich sein.“ Die Dettumerin wandte sich wegen der Rotmilane sowohl an die Untere Naturschutzbehörde beim Landkreis, die laut Jagau nichts von der geplanten Abholzaktion gewusst haben will, an die Stadt Wolfenbüttel und an das Niedersächsische Umweltministerium. Nach Angaben von Jagau sei die Abholzaktion inzwischen auch gestoppt worden.

Der Landkreis Wolfenbüttel wurde schriftlich über die Maßnahme informiert, erklärte auf Nachfrage unserer Zeitung Stadtpressesprecher Thorsten Raedlein. Er teilte zudem mit: „Im Zuge der Maßnahme wurden aus Verkehrssicherungsgründen 25 im Astwerk faule Pappeln gefällt. Da die Maßnahme schon beendet war, musste auch nichts gestoppt werden.“ Zum Thema Rotmilane bemerkte er noch: „Die gefällten Pappeln waren keine Horstbäume, mehrere Prüfer haben dies festgestellt.“ Die Bäume würden an Verkehrswegen liegen. Daher hätte der Eigentümer, in diesem Fall die Stadt, aktiv werden müssen, wenn eine Gefährdung vorliegt.

Raedlein berichtete zudem, dass mehrere Beschwerden seitens der Bahn oder von anliegenden Landwirten über herabgefallene Äste vorgelegen hätten. Der Stadtpressesprecher vermutet zudem: „Insbesondere der Sturm der letzten Nacht hätte hier mit Sicherheit zu Schäden geführt, wer hätte hierfür die Verantwortung übernommen, wenn es zu Sach- oder gar Personenschäden gekommen wäre? Die Stadt hat es sich nicht leicht gemacht, die Entscheidung zu treffen, die Bäume zu fällen, aber in diesem Fall geht die Sicherheit eben vor.“

Über die Abholzung der Pappeln und wegen der dort ansässigen Rotmilane wird es am Dienstag ein Gespräch zwischen Stadt und Landkreis Wolfenbüttel geben, teilte Landkreis-Pressesprecher Andree Wilhelm auf Nachfrage mit. Mehr wollte er zunächst zu den Vorgängen um die Abholzaktion nicht sagen.

Nach Abschluss der Maßnahme, die laut Stadt in mehreren Abschnitten verteilt auf die nächsten Jahre erfolgen soll, wird die Fläche wieder mit standortgerechten Baumarten aufgeforstet, erfuhren die Mitglieder des städtischen Umweltausschusses auf ihrer jüngsten Sitzung, als sie über geplante Baumfällungen unterrichtet wurden.

Weitere Baumfällungen sind laut Stadtverwaltung an folgenden Orten vorgesehen (in Klammern jeweils die Gründe für die Baumfällung): Spielplatz Mörikeplatz (morscher Prunus), Grünzug Jahnstraße/Elbinger Straße (mehrere vertrocknete Bäume), Ehrenmal Wendessen (Baumwurzeln schädigend as Ehrenmal), Grünzug Fümmelser Holz (Baum vertrocknet), Dr. Heinrich-Jasper-Straße (Baum zu dicht am Haus), Rathaus (zwei Ahorne zu dicht am Gebäude), Spielplatz Martin-Luther-Straße (Weide mit Faulstellen), Leipziger Straße (Baum steht zu hoch im Beet), Tiefe Straße (geschädigter Ahorn und Rotdorn), Spielplatz Pfingstanger (geschädigte Kastanie), Bonhoeffer-Straße (Kastanie nach Unfall entfernt), K 90 bei Adersheim (Bäume stehen auf einem verrohrten Graben).