Sturm: Feuerwehr rückt zu 50 Einsätzen im Kreis Wolfenbüttel aus

In Adersheim ist eine Tanne an der Straße „Auf dem Brinke“ auf ein Wohnhaus gestürzt.

Ein weggeflogenes Trampolin, umgestürzte Bäume, abgedeckte Dächer – der Sturm „Sabine“ hat von Sonntag bis Montag für etliche Feuerwehreinsätze im Landkreis Wolfenbüttel gesorgt. Zu 50 Einsätzen seien die Wehren im Landkreis ausgerückt, bilanziert Kreisbrandmeister Tobias Thurau. 33 davon seien über die Leitstelle dokumentiert.

„Sabine hat uns voll im Atem gehalten“, so der Kreisbrandmeister. Einige Bäume seien im Kreisgebiet umgefallen und auf Häuser gestürzt. In Schladen-Werla seien einige Dächer vom Wind abgedeckt worden. Um Bäume und Äste zu beseitigen, seien auch einige Straßen im Bereich Oderwald, Elm-Asse, Schöppenstedt oder Sickte vorübergehend gesperrt worden. Die L 627/K 9 bei Dettum blieb auch am Montag gesperrt. An dieser Straße habe es Probleme mit der Stromversorgung gegeben, so Thurau. Dies müsse noch behoben werden. „Manche Schäden konnten wir wegen des Sturms nicht direkt beheben. Hier haben wir Sicherungsmaßnahmen vorgenommen“, erklärt Thurau.

Die ersten Einsätze im Kreisgebiet habe es um 16 Uhr gegeben. Danach habe sich die Einsatzzahl gesteigert und sei zwischen 22 und 23 Uhr am stärksten gewesen. Bis 2 Uhr nachts seien die Feuerwehrkräfte zu Einsätzen gerufen worden.

Obwohl sich die Lage im Kreisgebiet beruhigt habe, rät der Kreisbrandmeister davon ab, Waldgebiete zu betreten. Die Sperrungen seien noch nicht aufgehoben. Zudem empfiehlt er Autofahrern, langsam und aufmerksam zu fahren.

Stadtgebiet Wolfenbüttel bleibt von größeren Schäden verschont

Im Stadtgebiet verlief der Sturm deutlich glimpflicher: „Von den Einsatzzahlen lag es weit unter dem, was erwartet wurde“, sagt Feuerwehrsprecher Tobias Stein. Zu weniger als zwanzig Einsätzen seien die Einsatzkräfte ausgerückt – bei vergleichbaren Stürmen der Vorjahre waren es deutlich mehr. „Manche Stadtteile waren überhaupt nicht betroffen“, so Stein. Es habe Einsätze in Adersheim, Fümmelse, Salzdahlum und in Teilen der Innenstadt gegeben.

In Adersheim fiel an der Straße „Auf dem Brinke“ eine 25 Meter hohe Tanne auf ein Wohnhaus. Verletzt wurde dadurch niemand. In Fümmelse drohte ein Carport wegzufliegen. Dieses konnte die Feuerwehr durch Holzlatten sichern. In Salzdahlum entfernte die Löschgruppe Atzum/Salzdahlum einen Baum von der Fahrbahn. Die Wolfenbütteler Feuerwehr kümmerte sich an der Reichsstraße um Dachziegel, die von einem Hausdach gefallen waren. In der Glockengasse drohte ein Giebel vom Sturm weggerissen zu werden. Diesen konnten die Feuerwehrleute sichern. Weitere Einsätze gab es in der Nacht im Roseggerweg wegen eines umgestürzten Baumes und am Montagmorgen lag ein Ast an der Mascheroder Straße.

Den ersten Einsatz habe es um 15.50 Uhr gegeben. „Glücklicherweise blieb die Stadt weitestgehend von größeren Schäden verschont“, bilanziert Feuerwehrsprecher Stein.

Für die Polizei sei die Sturmnacht ruhig verlaufen, berichtet Polizeisprecher Frank Oppermann. „Es gab nur Kleinigkeiten“, so Oppermann. So seien an der Leopoldstraße die Umleitungsschilder der Jägermeister-Baustelle umgeweht worden und gegen parkende Autos geprallt.

Bahnverkehr läuft langsam wieder an

Der Regionalzugverkehr in und um Wolfenbüttel war am Sonntag von der Betreibergesellschaft Erixx komplett eingestellt worden. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen war aufgrund der Wetterlage nicht eingerichtet worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Am Montag wurde der Bahnbetrieb ab 5.30 Uhr wieder aufgenommen. Jedoch fuhren die Züge zunächst nur mit einer Geschwindigkeit von maximal 15 Stundenkilometer. Deshalb käme es bis mindestens 8 Uhr morgens zu massiven Verspätungen, so die Betreibergesellschaft. Laut Erixx befänden sich in den Zügen Sägetrupps, um eventuelle Bäume in den Gleisen zu beseitigen.