Jörn Schewski stellt im Wolfenbütteler Schmidt-Terminal aus

Im Schmidt-Terminal an der Halchterschen Straße 33 in Wolfenbüttel wird am Samstag,8. Februar, um 17 Uhr eine neue Fotoausstellung von Jörn Schewski aus Groß Denkte eröffnet. Gäste sind willkommen. Anmeldungen sind noch heute möglich unter (05331) 8840 oder auch unter veranstaltung@der-schmidt.de...