Schwimmausbildung der Schladener DLRG im Salzgitteraner Bad

Wenn das Schladener Naturbad seine Winterruhe hält, ist bei den Schladener Wasserretter keine Pause angesagt. Gerade das Schwimmtraining der Jugend hat einen hohen Stellenwert im Vereinsleben, heißt es in einer Mitteilung. Ist es doch eine Kernaufgabe der DLRG, Menschen vor dem Ertrinkungstod zu bewahren. Was ist da besser geeignet, als Kindern so früh wie möglich das Schwimmen beizubringen. Natürlich ist die Freude seitens der Wasserretter groß, wenn der eine oder andere Jugendliche Geschmack an den Aktivitäten der Rettungsschwimmer findet und weiterführende Schwimmausbildung macht.

Zur Zeit findet die Ausbildung in Salzgitter-Thiede statt, immer mittwochs, in der Zeit von 17 bis 18 Uhr. Mit Unterstützung der Eltern, die abwechselnd fahren, geht es zum Hallenbad nach Salzgitter. Abfahrt in Schladen am Badeteich, von der DLRG-Station aus, ist immer um 16.30 Uhr. Die Rückankunft ist dann gegen 18.45 Uhr. Zur Zeit kümmern sich fünf Ausbilder darum, den Kindern die Schwimmtechniken beizubringen. Die Ausbilder sowie die Jugendlichen kommen aus den DLRG-Ortsgruppen Schladen und Salzgitter-Üfingen. Zur Zeit befinden sich etwa 25 Jugendliche im Alter von 6 bis 14 Jahren im Training.

Wer später bei den Wasserrettern Aktiv bleiben und selber Rettungsschwimmer werden möchte, hat dann alle erforderlichen Ausbildungsabschnitte unter einem Dach. Sämtliche Schwimmausbildungen, sowie Schnorcheltauchabzeichen, Erste-Hilfe-Kurse und nicht zuletzt Sanitätsausbildung, sowie weitere Schulungen, zum Beispiel zum Wachleiter, Bootsführer sind möglich.

Natürlich sollte die gute Kameradschaft unter Gleichgesinnten nicht unerwähnt bleiben. Bei gemeinsamen Wachdiensten lernt man auch dem Team zu vertrauen. Um weitere Informationen zu erhalten oder sich der DLRG anzuschließen, wenden sich Interessierte an die Ortsgruppen vor Ort. Für Schladen wäre das bei Heike Ahrens per Mail, heike-ahrens@t-online.de, oder (05335) 5396.