Ein 30-Jähriger schlug einem 31-Jährigen in Wolfenbüttel ins Gesicht (Symbolbild).

Streit eskaliert: Zwei Männer prügeln sich in Wolfenbüttel

In Wolfenbüttel ist am Samstagabend auf der Langen Straße ein Streit eskaliert. Für einen Mann endete der Abend im Polizeigewahrsam. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, schlug zunächst ein 30-Jähriger einem 31-Jährigen gegen 21.20 Uhr ins Gesicht und verletzte ihn mit der Attacke.

Der Verletzte wollte den Angriff so nicht auf sich sitzen lassen – und beschädigte daraufhin den Pkw des Schlägers. Eine Streifenwagenbesatzung trennte die beiden Männer. Der 31-Jährige wollte sich aber nicht beruhigen. Die Polizei hat den leicht alkoholisierten Mann „aufgrund seines äußerst aggressiven Verhaltens zur Verhinderung der Begehung weiterer Straftaten für drei Stunden in Gewahrsam genommen“, heißt es im Bericht. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung beziehungsweise Sachbeschädigung ein. feu