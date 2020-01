Karnevalisten bieten in Schöppenstedt atemberaubende Show

Ein wahres Feuerwerk der Narretei entfachte am Wochenende die Mascheroder Karnevalgesellschaft (MKG) mit ihrem Präsidenten und Vorsitzenden Klaus-Peter Bachmann an der Spitze. Dabei war die bunt geschmückte Eulenspiegelhalle in Schöppenstedt mit 120 Besuchern ausverkauft. Klasse: fast jeder Freund...