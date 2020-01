Einbrecher scheitern in Cremlingen an Terrassentür

Bislang unbekannte Täter haben in Cremlingen versucht, durch das Aufhebeln einer Terrassentür in ein Reihenhaus einzudringen. Der Einbruchversuch ereignete sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, 9 Uhr, und Samstag, 8.15 Uhr, in einem Haus am Wanneweg, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Versuch misslang, nach bisherigen Erkenntnissen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330. red

