Wolfenbüttel. Leicht verletzt wurde eine 62-Jährige bei einem Unfall am Donnerstag gegen 11.25 Uhr im Einmündungsbereich Elbinger Straße/Königsberger Straße.

Eine 61-Jährige, so die Polizei, hatte beim Einbiegen mit ihrem Wagen auf die Elbinger Straße die Vorfahrt der 62-Jährigen missachtet. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. An den Fahrzeugen entstand Schaden, einer der beiden PKW wurde abgeschleppt, so die Polizei Wolfenbüttel abschließend.