Die Geschichte von Foto-Bornemann in Wolfenbüttel

„Alles für den Fotoamateur“ – diese Anzeige schaltete Heinz Bornemann am 23. März 1932 in der Zeitung. Damals eröffnete er sein erstes Geschäft am Stadtmarkt in einem kleinen Raum im Haus Nummer 11. Es ist der Beginn eines Fotogeschäfts in Wolfenbüttel, an das sich viele Wolfenbütteler noch heute...