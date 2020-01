Fehlalarme durch Rauchmelder nehmen in Wolfenbüttel zu

Seit 2012 sind sie in Neubauten und seit 1. Januar 2015 in jedem Haushalt Pflicht, aber noch nicht überall aufgehängt: Rauchmelder sollten inzwischen in jedem Wohn- und Kinderzimmer sowie in jedem Fluchtraum hängen, denn sie können Leben retten, so Wolfenbüttels Ortsbrandmeister Sven Dost. Der 40-jährige Feuerwehrchef weiß: „Bei Bränden verbrennen die Menschen meistens nicht, sondern sie sterben durch das Einatmen giftiger Gase.“ Und...