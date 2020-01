Wolfenbüttel. Schaden in Höhe von etwa 13.000 Euro entstand beim Unfall, der sich am Donnerstag gegen 16.45 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße ereignet hat.

64-Jährige gerät mit Auto in Wolfenbüttel in den Gegenverkehr

Eine 64-Jährige war laut Polizei mit ihrem Auto in Richtung Jägerstraße unterwegs, als sie in einer langgestreckten Linkskurve mit dem Fahrzeug ins Schleudern kam und in den Gegenverkehr geriet. Hier sei sie mit zwei PKW kollidiert. Verletzt worden sei bei dem Zusammenstoß niemand.