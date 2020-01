Wolfenbütteler Publikum liebt Science-Fiction

„Avengers: Endgame“ ist der Film, der in den beiden Wolfenbütteler Kinos „Cinestar“ und „Filmpalast“ im vergangenen Jahr am besten gelaufen ist. Das berichten Timo Degendorfer, Theaterleiter im „Cinestar“ und Chyar Hesko, der mit seinem Bruder Bengin den „Filmpalast“ leitet. Degendorfer wartet derzeit auf das Ergebnis der Verkaufsgespräche des „Cinestars“ an „New Cinemas“. Die Hesko-Brüder haben im 2019 renoviert und wollen diese...