DRK Wolfenbüttel macht Menschen mit Behinderung besonderes Angebot

Die Idee zu diesem Angebot hatte nach Angaben der Einrichtung Andrea Richter. Sie sei seit 15 Jahren im FED tätig, biete gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen Gruppenangebote für Senioren mit Demenzerkrankungen und habe sich intensiv fortgebildet. „Wir müssen uns darauf einlassen, dass wir mit allen Sinnen wahrnehmen und genießen können. Menschen mit schweren Behinderungen haben hier besondere Stärken“, wird sie zitiert.

Im Angebot gewesen seien Kopfmassagen, Fußbäder und Entspannen auf den „Inseln der Ruhe“ mit meditativer Musik. Richter: „Die Teilnehmer haben oft einen anstrengenden Alltag in der Schule, in der Werkstatt oder in anderen Lebenszusammenhängen. Es gibt viele Zwänge, denen sie sich ausgesetzt fühlen, auch können nicht alle leicht mit ihrer Umwelt kommunizieren. So entstehen Verspannungen. Deshalb wollten wir an diesem Nachmittag vor allem Entspannung und Erholung bieten.“

Die Finanzierung solcher Angebote sei für das DRK eine große Herausforderung, heißt es weiter. Die Teilnahmebeiträge und Zuschüsse der Pflegekasse deckten die Kosten nicht. Daher sei das DRK für diese Arbeit auf Spenden angewiesen.

Nähere Informationen über die Angebote der DRK-inkluzivo gibt es auf www.itz-drk.de