Einbrüche und zerkratztes Auto im Kreis Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Die Serie zerkratzter Autos in Wolfenbüttel geht weiter. Zudem berichtet die Polizei von Einbrüchen in ein Wohnhaus und in ein Auto.

Unbekannte sind über die Weihnachtstage in ein Reihenhaus in Wendessen eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Zeitraum, in dem die Tat geschehen sein muss: 23. Dezember, 12 Uhr bis 27. Dezember, 20.15 Uhr.

Die Täter hebelten mit massiver Gewalt eine Terassentür an der Rückseite des Hauses auf und durchsuchten die Räume. Laut Polizei erbeuteten sie Bargeld, Elektrogeräte, Kosmetika und Schmuck. Die genaue Schadenshöhe konnte die Polizei nicht beziffern.

Werkzeug aus PKW in Fümmelse gestohlen

In Fümmelser brauchen unbekannte Täter einen PKW auf und entwendeten hochwertige Werkzeuge. Laut Polizei liegt der Schaden bei rund 1300 Euro. Die Ermittler haben bisher keine Hinweise auf die Täter.

Erneut zerkratzte Autos in Wolfenbüttel

Im Wolfenbütteler Ortsteil Linden kam es am Donnerstagabend zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Unbekannte zerkratzten die komplette Seite des Fahrzeuges. Täterhinweise liegen nicht vor. Auch am 24. und 25. Dezember hatte es im Wolfenbütteler Stadtgebiet ähnliche Taten gegeben.

Hinweise zu allen Sachverhalten erbittet die Polizei per Telefon: 05331-9330.