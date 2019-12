Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt verschwindet bis Montag

Schausteller verstauen Dekoration und Ware in ihren Autos, Helfer und Handwerker bugsieren Bühnenteile und Budenelemente über den Wolfenbütteler Stadtmarkt. Der schrille Ton einer Kettensäge, die sich in einen Tannenbaum hineinfrisst, zerreißt die Morgenluft. Der Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt wird seit Freitag in Kisten und Boxen verpackt und abtransportiert. Knapp vier Tage dauert es, bis das Weihnachtswunderland 2019 endgültig der...