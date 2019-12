Fahrer beschädigen in Heiningen Zaun und Mauer

Zu zwei Verkehrsunfällen kam es in der Zeit von Freitag, 18.30 Uhr, bis Samstag, 11 Uhr, in Heiningen in der Straße Am Inselteich. Dort wurde laut Mitteilung der Polizei bei einem Grundstück ein Holzpfosten eines Zaunes angefahren, wodurch ein komplettes Zaunfeld beschädigt wurde.

Bei einem weiteren Grundstück wurde eine Steinmauer auf einer Länge von zwei Metern beschädigt. In beiden Fällen verschwand der verursachende Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern und seine Personalien zu hinterlassen. Nicht auszuschließen sei, dass für beide Vorfälle der selbe Verursacher verantwortlich ist. Ein Anwohner gab gegenüber der Polizei an, am Freitag gegen 23.30 Uhr ein lautes Geräusch gehört zu haben, so dass dies möglicherweise die tatsächliche Unfallzeit sein könnte.

Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330. red