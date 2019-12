Diebe schlagen in Cremlingen Autoscheibe ein

Die Autofahrerin war eine knappe halbe Stunde weg, da war ihr Auto auch schon aufgebrochen: Am Samstag in der Zeit von 12.45 bis 1315 Uhr nutzten laut Mitteilung der Polizei unbekannte Täter die Abwesenheit der Fahrzeugführerin, die ihren grauen VW Kombi auf dem Parkplatz des Friedwaldes in Cremlingen abgestellt hatte. Die Scheibe der Beifahrertür wurde eingeschlagen und die im Auto zurückgelassene Geldbörse entwendet. Die Polizei rät, keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt in Autos zurückzulassen. Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel, (05331) 9330. red

