Land fördert Glasfaserausbau in Wolfenbüttel mit 2,5 Millionen

Staatssekretär Stefan Muhle übergab ihn Landrätin Christiana Steinbrügge im Niedersächsischen Landtag in Hannover, teilt die Verwaltung am Mittwoch mit. Mit der Förderung des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung werde der Landkreis 397 bisher unterversorgte Privathaushalte und einzelne Unternehmen an das Glasfasernetz des Kreises anschließen.

Zusätzlich erhielten 104 Unternehmen in Gewerbegebieten sowie 18 Schulstandorte Glasfaseranschlüsse. „Ich freue mich, dass wir mit Unterstützung durch den Landkreis der digitalen Spaltung des Landes entgegenwirken und unserem Ziel der flächendeckenden Versorgung Niedersachsens mit schnellem Internet immer näherkommen“, wird Staatssekretär Stefan Muhle zitiert.

„Schnelles Internet ist ein wichtiger Standortfaktor und gehört für mich zur Daseinsvorsorge. Daher haben wir schon früh mit dem Aufbau eines eigenen Glasfasernetzes begonnen. Das ist eine Investition in die Zukunft unseres Landkreises und die Voraussetzung, um den digitalen Wandel für alle gut zu gestalten“, so Landrätin Christiana Steinbrügge. Die Förderung sei der Startschuss für die Nachverdichtung der „Weißen Flecken“ und der Auftakt für den weiteren Glasfaserausbau direkt in alle Gebäude, so Peter Scheer, Werksleiter Breitband des Landkreises. Der Landkreis habe bereits zwischen 2012 bis 2015 flächendeckend Glasfaserkabel im Landkreis verlegt. Dafür seien Glasfaserkabel bis in die Verteilerstationen gelegt (Fiber to the Curb – FTTC). Mit der Förderung werde jetzt ein Anschluss direkt an das Gebäude gelegt, was schnellere Verbindungen zulasse (Fiber to the Building – FTTB).

Zu den „Weißen Flecken“ gehörten 397 Haushalte und einzelne Unternehmen, die bisher Bandbreiten von unter 30 Mbit/s hätten. Aufgrund der Lage dieser Haushalte an Ortsrändern oder außerhalb von Orten sei der Ausbau sehr kostspielig. Mit den Fördermitteln könne nun die Nachverdichtung im Landkreisnetz erfolgen. Zusätzlich würden 104 Unternehmen in Gewerbegebieten des Landkreises sowie

18 Schulstandorte mit einem Glasfaseranschluss direkt ans Gebäude versorgt. Dazu würden rund

1000 Kilometer Glasfaserleitungen verlegt. Baubeginn soll in der zweiten Jahreshälfte 2020 sein. Für den Ausbau arbeite der Landkreis mit dem Telekommunikationsunternehmen htp GmbH aus Hannover zusammen. Der Landkreis baue die Breitbandinfrastruktur innerhalb des Kreisgebietes auf, die htp GmbH betreibe und unterhalte das Netz.