Schnee adé: Wieder keine weißen Weihnachten in Wolfenbüttel

Ein Anruf beim Deutschen Wetterdienst und der Traum von weißen Weihnachten in Wolfenbüttel zerplatzt wie eine Seifenblase: „Nein, Frau Osburg, da kann ich Ihnen kaum Hoffnungen machen. Das sieht nicht nach Schnee aus“, sagt die zuständige Meteorologin Julia Schmidt am Telefon. Ich habe es geahnt. Kein Wunder. Die Temperaturen am Dienstag waren geradezu frühlingshaft. Auf jeden Fall viel zu mild für diese Jahreszeit, bestätigt die...