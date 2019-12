Wolfenbütteler Firmengeschichte als Comic

Wer das Wort „Comic“ hört, denkt wohl zuerst an Figuren wie Micky Maus, Garfield, Asterix und Co. Aber an ein Touristikunternehmen und dessen Geschichte wahrscheinlich nicht. „Die spinnen, die Schmidts“ möchte mancher vielleicht sagen – angelehnt an eines der berühmtesten Comiczitate.

Zusammen mit dem Comiczeichner Tobi Wagner hat sich das Unternehmen laut einer Mitteilung einmal selbst reflektiert. Nach schriftlichen Aufzeichnungen und vielen Erzählungen von Mitarbeitern, Freunden und Zeitzeugen zwar weitestgehend wahrheitsgetreu, aber nie ganz ernst. Es wird erzählt vom Wirtschaftswunder, ersten Reiseerlebnissen der Gäste und vielen einzigartigen Begebenheiten rund um „Der Schmidt“.

Kürzlich wurde im Schmidt-Terminal in Wolfenbüttel die druckfrische erste Auflage des „Der Schmidt Comic“ vorgestellt. Geschäftsführer Wilhelm Schmidt hoffe, so heißt es in der Mitteilung, dass im Laufe der kommenden Jahre noch viele Seiten dazukommen. „Denken Sie daran: Das Leben ist auch ein Comic. Und wer nicht reist, sieht nur eine Seite davon.“

Das Unternehmen wolle mit dem Comic allen seinen Kunden und Comicliebhabern ein ganz besonderes Geschenk machen. Von sofort an ist der Comic kostenfrei in allen Schmidt-Reisebüros erhältlich.

Über den Zeichner und Autor: Tobi Wagner ist gebürtiger Wolfenbütteler und lebt mit seiner Familie in Schöppenstedt. Zu seinen Hauptthemen gehören Geschichts- und Stadtcomics, die er eigenständig recherchiert und schreibt oder nach Script umsetzt. Tobi Wagner zeichnet sich von den Bergen bis an die Küste durch ganz Deutschland. Comics von ihm werden auch als regionales Schulmaterial genutzt.

Weiter ist er für Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen aktiv. Seine Fähigkeiten bringt Wagner in zahlreichen ehrenamtlichen Projekten ein und engagiert sich stark im schulischen Bereich. In seinem eigenen YouTube-Kanal „Comics zeichnen mit Tobi Wagner“ lehrt er zudem auf amüsante Weise das Zeichnen. Wagner ist Jurymitglied des Comicpreises „Wilhelm Busch Co“. red