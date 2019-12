Winnigstedter träumt von Gojibeeren

Erbsen, Mais, Gojibeeren – über diese Agrar-Trends macht sich Bauer Jacob Twelckmeyer aus Winnigstedt seit seinem Studium Gedanken. Der 30-Jährige hat im vergangenen Jahr den Hof von seinem Vater übernommen.

Seine Familie wirtschaftet in der fünften Generation auf ihrem landwirtschaftlichem Betrieb in Winnigstedt. „Ich bin ja noch jung und komme frisch aus dem Studium“, erklärt der Junglandwirt seinen Mut zur Veränderung. „Eigentlich sind wir ein purer Ackerbaubetrieb“, stellt der Landwirt fest. Doch er und seine Familie möchten Wege abseits der Fruchtfolge Rüben, Weizen und Raps finden.

„Ich habe meine Abschlussarbeit über die Gojibeere geschrieben“, erzählt der junge Vater. Er habe beispielsweise überlegt, die exotische Frucht hier anzubauen, doch es spreche zu viel dagegen. „Die Beeren werden nach sieben Tagen schlecht.“ Zudem kenne in der Region kaum ein Kunde die Frucht aus Südamerika.

Stattdessen hat er zum Beispiel die Erbse in seine Fruchtfolge mit aufgenommen. Die Leguminosen haben den Vorteil, dass sie Stickstoff aus der Luft binden und daher wenig Düngung brauchen. Im Landkreis werden aber bislang kaum Erbsen angebaut.

Doch bei Experimenten im Ackerbau soll es laut Twelckmeyer nicht bleiben: „Ich möchte in die Direktvermarktung einsteigen.“ Das heißt, dass der Junglandwirt seine Produkte direkt vom Acker verkaufen will – ohne Zwischenhändler. Er bietet beispielsweise Eier und selbstgemachte Nudeln an. „Ich habe eine gebrauchte Gartenlaube gekauft“, erzählt er, „und zu einem Selbstbedienungsladen umgestaltet.“ Kunden bezahlen über die sogenannte „Kasse des Vertrauens.“ So nennt er die unbeaufsichtigte Kassette, in die die Kunden das Geld reinlegen.

Ist solch ein Konzept nicht anfällig für Diebstahl? „Am Anfang wurden mir 60 Eier auf einmal geklaut“, erzählt er. Doch seit Twelckmeyer eine Videoüberwachung installiert hat, klappt der Handel auf Vertrauensbasis reibungslos.

Im Selbstbedienungsladen bietet die Familie mittlerweile nur noch Eier aus der eigenen Produktion an. Im Oktober haben sich die Twelckmeyers 447 Hühner und 3 Hähne der Rasse „Lohmann Brown“ gekauft. So heißt die hierzulande meist verbreitete Hühnerrasse.

„Ich habe noch nie Hühner gehalten“, sagt der Landwirt. Deshalb habe er im Vorfeld recherchiert, welche Haltungsarten es gibt. Für ihn sei ein Hühnerstall auf Rädern ideal gewesen. Dort haben die Tiere genügend Auslauf. Und wenn die Wiese von den Hühnern zerpickt und zertrampelt worden ist, kann der Landwirt den Stall mit einem Trecker einfach an eine andere Stelle ziehen.

Die Eier der Twelckmeyers sind nicht bio. Seine Hühner werden aber artgerecht gehalten, ist sich der junge Bauer sicher. Er setzt auf Transparenz: „Ich zeige die Fläche gerne. Dann sehen die Leute, wie die Haltung ist.“