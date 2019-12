23-jähriger Radfahrer wird in Wolfenbüttel bei Unfall verletzt

In der Straße Ziegenmarkt ist es am vergangenen Montag gegen 19.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt worden ist. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, beabsichtigte ein 63-jähriger Autofahrer mit seinem Auto nach links auf einen Parkplatz abzubiegen.

Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er bei dieser Aktion den 23-jährigen Radfahrer, der in der Gegenrichtung unterwegs war. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, so schreibt die Polizei weiter, in Höhe von zirka 1000 Euro.