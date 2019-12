Sponsoren bringen Schöppenstedt zum Leuchten

Karl-Heinz Mühe (links) mit den Sponsoren vor dem Weihnachtsbaum in Schöppenstedt.

Schöppenstedt. Schöppenstedt setzt auf Sponsoring: So können in der Elmstadt trotz klammer Kassen und Großbaustelle in der Weihnachtszeit die Lichter leuchten.

Das teilt die Verwaltung in einer Pressemitteilung mit. Jeder, der dieser Tage durch Schöppenstedt fährt, komme zwangsläufig an der Großbaustelle des Marktplatzes im Herzen der Stadt vorbei. Es werde gepflastert, gebaggert und gefräst.

„Eigentlich sahen wir uns in diesem Jahr außerstande, neben der Baustelle auch noch die Weihnachtsbeleuchtung und einen Baum zu stemmen, da überall gewerkelt wird und noch nicht mal Strom auf dem Markt liegt. Aber das wollten wir vor allem den kleinen Schöppenstedtern nicht zumuten“, wird Stadtdirektor Rainer Apel zitiert. Die Weihnachtsbeleuchtung sei in einem Kraftakt und in Windeseile von Mitarbeiter Silvio Könnemann installiert worden.

Aber woher jetzt noch kurzfristig einen Baum nehmen? Und kosten sollte es am besten auch nichts, so die Verwaltung. Schließlich habe Florian Kneifel, in der Verwaltung zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, die Idee mit dem Weihnachtsbaumsponsoring gehabt.

Das Gartencenter Bosse aus Sickte habe prompt einen Freundschaftspreis für eine riesige Nordmanntanne gemacht. „Wir verkaufen überall in der Elmregion unsere Bäume, da ist es Ehrensache, auch mal schnell auszuhelfen, wenn Schöppenstedt ruft“, wird Gärtnermeister Marco Bosse zitiert.

Den Tannenpreis hätten die Computerfachleute vom IT-Systemhaus ATD aus Wolfenbüttel bezahlt. „Ich fand die Idee gleich super. Wir freuen uns, wenn wir etwas für Menschen tun können, außerdem habe ich beste Erinnerungen aus meiner Jugend an Radtouren nach Schöppenstedt und das Falkenheim in der Asse“, so Baumsponsor Holger Kämmerer.

Besonders erfreut habe sich Bernd Oehlmann vom Regionalmarketing Schöppenstedt gezeigt: „Es ist meiner Ansicht nach ganz wichtig für Schöppenstedt und auch für die Geschäfte hier, das wir Lichterschmuck und einen Weihnachtsbaum haben, einfach um eine positive Stimmung in der Stadt zu erzeugen.“

Bürgermeister Kalle Mühe habe es dann wie immer auf den Punkt gebracht: „Gerade in unserer heutigen Zeit ist ganz entscheidend, wortwörtlich ein Licht leuchten zu lassen und Wärme auszustrahlen, das sollte man nicht unterschätzen.“ Na, dann: Licht an in Schöppenstedt, auf eine fröhliche Adventszeit.