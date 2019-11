Jan Finkhäuser überzeugt im Quer-Beet-Konzert in Wolfenbüttel

In der Reihe „Quer Beet“ spielte Donnerstagabend Jan Finkhäuser im Foyer der Kuba-Halle in Wolfenbüttel. Es gab feinen Blues und rotzigen Folk zu hören. Das Eintritt-Frei-Konzert kam beim Publikum gut an. Was hat Finkhäuser zu bieten? „Im Zweifel meine skurrile Sicht auf die Dinge durch meine...