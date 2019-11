Erst Streit, dann Fahrt ins Wolfenbütteler Krankenhaus

Zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen – zunächst nur verbaler Art – ist es nach Polizeiangaben am vergangenen Sonntag, 24. November, gegen 4.30 Uhr in einem Lokal an der Mühlenstraße in Wolfenbüttel gekommen. Der Streit habe dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung geführt, bei der zwei Männer, 24 und 29 Jahre alt, leicht verletzt worden seien. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, heißt es im Polizeibericht weiter. Die Ermittlungen zur Feststellung des Täters seien aufgenommen worden. Zeugenhinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330.

