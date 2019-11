Die Historie der Wolfenbütteler Eisenbahnen wird lebendig

Als der in Schöppenstedt tätige und in Wolfenbüttel wohnende Realschullehrer Jürgen Hunger am ehemaligen Schering-Tunnel Spuren des dort geplanten, aber nie realisierten neuen Wolfenbütteler Bahnhofs fand, da war sein Interesse für die Wolfenbütteler Eisenbahngeschichte geweckt. Der neue...