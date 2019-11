Eine Arbeit in der Insektenausstellung der Keramikklasse von Susann Broistedt in der Volkshochschule.

Wolfenbüttel. Die Keramikklasse von Susann Broistedt in der Volkshochschule Wolfenbüttel stellt noch bis zum 10. Dezember aus.

Grashüpfer, Käfer und Co. werden in Wolfenbüttel gezeigt

Eine kopfgroße Gottesanbeterin guckt frech aus der Vitrine, begleitet von einer überdimensionalen Spinne und tellergroßen Käfern. Die Keramikklasse von Susann Broistedt in der Volkshochschule Wolfenbüttel hat sich im vergangenen Semester thematisch mit Insekten beschäftigt und zeigt die Ergebnisse in einer Ausstellung im Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel.

Entscheidend bei der Konzeption der Werke waren Statik und Aufbau der Keramiken, berichtet Susann Broistedt in einer Mitteilung des Landkreises Wolfenbüttel. Zunächst werden immer kleine Modelle gefertigt, an denen sich das große Werk ausrichtet. Mit viel Liebe zum Detail wurden insbesondere Beine und Fühler der Insekten umgesetzt.

Die Werke der Keramikklasse können noch bis zum 10. Dezember in den Räumen an der Harzstraße 2-3 in Wolfenbüttel besichtigt werden. Weitere Informationen unter (05331) 84157.