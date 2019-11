Erzieher lernen das Gesundsein – körperlich und seelisch

Schon das Sitzen auf Kinderstühlen belastet den Rücken. Hinzu kommen Lärm, Elterngespräche und ein hoher Verwaltungsaufwand. Der Beruf des Erziehers birgt psychische und physische gesundheitliche Belastungen. Kommunale und private Kindertagesstätten kooperieren In regelmäßigen Abständen kooperieren die kommunalen und privaten Kindertagesstätten der Samtgemeinde Elm-Asse und organisieren einen gemeinsamen Studientag. So auch am Freitag...