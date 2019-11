Trickdiebe bestehlen 91-jährigen Wolfenbütteler

Wolfenbüttel. Zwei Unbekannte haben sich am Montag gegen 11 Uhr Zutritt zur Wohnung eines 91-Jährigen an der Grauhofstraße verschafft.

Sie gaben an, so die Polizei, dass es einen Wasserschaden im Nachbarhaus gegeben habe und sie nach dem Rechten sehen müssten. Stattdessen stahlen die Männer Bargeld aus der Wohnung. Einer der Täter soll etwa 30 Jahre alt und 175 bis 180 Zentimeter groß und kräftig sein. Er habe einen dunklen Vollbart, sehe gepflegt aus und habe ein Sakko getragen. Die Polizei appelliert nochmal an alle, keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Hinweise: (05331) 9330.