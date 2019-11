Drei Bands rocken zugunsten des Wolfenbütteler Hospizvereins

Wolfenbüttel. Falling Breakdown und Support laden zum Headbangen ein. Die Gäste können sich nicht nur vergnügen, sondern tun auch noch was für den Hospizverein.

Am Samstag, 9. November, veranstaltet Falling Breakdown ab 20 Uhr gemeinsam mit dem Jugendfreizeitzentrum und dem Kultur- Kollektiv Wolfenbüttel ein Benefizkonzert für den örtlichen Hospizverein. Das Konzert findet im städtischen Jugendzentrum am Harztorwall statt.

In letzter Zeit, so heißt es in der Mitteilung, sei der Wunsch nach einer „Lauten Konzertreihe“ entstanden. Diesem gehe die Initiativgruppe junger Ehrenamtlicher aus dem Kreis der Veränder.Bar mit Unterstützung des Kultur-Kollektivs nach, indem sie sich erstmalig bei der Planung eines Konzerts im Jugendzentrum einbringe.

Drei Bands sind an diesem Abend dabei. Die fünf Braunschweiger der Hardcore-Band Torch werden den Anfang machen. Im Anschluss spielt die Melodic-Metalcore-Band „Invoke“ aus Mönchengladbach. Die Musik der fünf Jungs beinhaltet verschiedene Einflüsse aus dem „harten“ Genre, wobei der melodische Aspekt eine zentrale Rolle im Songwriting spielt, heißt es in der Ankündigung .

Zu guter Letzt geben sich Falling Breakdown die Ehre. Sie stehen für alles was den Nu Metal auszeichnet: groovig harte Gitarrenriffs, massiv schlagkräftige Basslines, Drums mit einer Mischung aus Hip- Hop und hämmernden Metal Beats und facettenreichen Vocals, die sowohl Shouts und Growls, als auch Rap und Clean Gesang vereinen. Bei den Shows von Falling Breakdown sei Extase angesagt.

Der Erlös des Konzertes solle dem Hospizverein Wolfenbüttel, der ein ambulanter Hospizdienst für Stadt und Landkreis Wolfenbüttel ist, zugutekommen. Die Schwerpunkte des ehrenamtlichen Engagements sind: Begleitung von schwerstkranken und sterbenden Menschen sowie ihrer Familien in ihrer vertrauten Umgebung; Begleitung von Trauernden in Einzelgesprächen, offenen und geschlossenen Gruppen.

Der Eintritt zum Konzert kostet 5 Euro. Nähere Informationen gibt es außerdem im Internet unter www.hospizverein-wf.de oder unter , Jugendfreizeitzentrum Wolfenbüttel, Harztorwall 23.