Wolfenbütteler Berufsschüler sanieren Entenhaus im Stadtgraben

Das Entenhaus am Wolfenbütteler Stadtgraben wird zur Reparatur abtransportiert.

Das Entenhaus am Stadtgraben ist am vergangenen Dienstag von seiner Insel transportiert und zur Carl-Gotthard-Langhans-Schule gebracht worden. Dort wollen Schüler das Haus den Winter über renovieren. Das vor 16 Jahren im Jahr 2003 letztmals renovierte Entenhaus ist laut Stadt durch die Wettereinflüsse stark in Mitleidenschaft gezogen worden und verwittert.

In diesem Jahr haben darin überwiegend Nilgänse ihre Nachkommen aufgezogen. Mit einem Schulprojekt in der Berufsschule soll das Entenhaus umfassend saniert und mit Farbe frisch gestrichen werden. Auch die Insel, soll während dieser Zeit überarbeitet werden.

Die Wolfenbütteler können sich dann wohl im Frühling auf den Anblick eines frisch renovierten Entenhauses freuen.