Jazz-Initiative hat Shreveport Rhythm im Komm zu Gast

Foto: privat c/o Elmar Krämer

Die Hamburger Band Shreveport Rhythm spielt am 01. November um 20 Uhr im Komm in Wolfenbüttel.

Wolfenbüttel. Die Band spielt am Freitag und zeigt, dass Jazz der 1920er bis 1940er Jahre auch heute noch Musikbegeisterte jeder Altersklasse begeistern kann.

Shreveport Rhythm, Hamburgs im Jahr 2008 gegründete Hot-Jazz- und Swing-Band, spielt auf Einladung der Jazz-Initiative Wolfenbüttel am Freitag, 1. November, 20 Uhr, im Komm an der Schweigerstraße in Wolfenbütel.

Mit ihrer ganz eigenen Mischung aus musikalischer Raffinesse, heißen Arrangements, rhythmischem Drive und gleichzeitig witzigem Entertainment ist Shreveport Rhythm der erfrischende Beweis dafür, dass traditioneller Jazz der 20er bis 40er Jahre Musikbegeisterte aller Generationen mitreißt, so die Einladung.

Shreveport Rhythm garantiert demnach Lebensfreude pur und begeistert das Publikum bei jedem Auftritt – ganz egal ob die Fans dabei tanzen, mitsingen und swingen oder einfach nur zuhören.

Band-Mitglied Helge Sachs spielt Klarinette und diverse Saxofone. Inspiriert wurde er vor allem durch die Musik von Johnny Dodds, Sidney Bechet, Omer Simeon, Jimmie Noone, Benny Goodman, Barney Bigard, Coleman Hawkins und anderen, so die Mitteilung weiter.

Markus Pohle zählt zu den erfahrensten Stride- und Ragtime-Pianisten seines Alters. Besondere Vorbilder sind Teddy Wilson, Jelly Roll Morton und Fats Waller.

Eine weitere Spezialität von Markus ist das Boogie Woogie Piano. Seine musikalische Vielseitigkeit zeigt er aber auch bei Gesangseinlagen à la Louis Prima.

Andreas Nolte ist der Rhythmus- und Sologitarrist, der den richtigen Drive nach vorne in die Band bringt. Er orientiert sich vor allem an den Gitarristen Charlie Christian und Freddie Green sowie T-Bone Walker und Tiny Grimes.

Matthias Friedel ist der Schlagzeuger der Band. Er studierte Musik am königlichen Konservatorium in Den Haag. Seine stilistische Authentizität und musikalische Vielseitigkeit machten ihn schnell, nicht nur im traditionellen Jazz, zu einem gefragten Sideman.

Karten gibt es bei der Konzertkasse und den Geschäftsstellen des BZV, (0531) 166 06, und bei den anderen bekannten Vorverkaufsstellen. Der Eintrittspreis beträgt 18 bis 20 Euro. Jugendliche unter 20 Jahren haben freien Eintritt. Weitere Infos unter www.jazz-in-wolfenbuettel.de.