Radfahrer wird bei Unfall bei Groß Stöckheim leicht verletzt

Ein 28-jähriger Radfahrer ist nach Polizeiangaben am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 615 zwischen Salzgitter-Thiede und Groß Stöckheim leicht verletzt worden. Nach Stand der Ermittlungen missachtete der Radfahrer, der in Richtung Groß Stöckheim unterwegs war, vermutlich das für ihn in Höhe der Auffahrt zur Autobahn geltende Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ und übersah dabei ein Auto, das nach rechts in die Auffahrt einbiegen wollte, so Polizeisprecher Frank Oppermann.

Es sei zur Kollision gekommen, wobei der Radfahrer zu Boden gestürzt sei und sich verletzt habe. Er habe vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. An den Fahrzeugen sei Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro entstanden.