Nach tödlichem Unfall bei Cremlingen: Kreisel soll helfen

Nach einem tödlichen Unfall im April dieses Jahres auf der Bundesstraße 1 östlich von Cremlingen fordern Vertreter der Kommunalpolitik einen Kreisverkehr an der Kreuzung in Richtung Schulenrode. Im April war ein Fahrradfahrer auf der B1 von einem Auto erfasst worden, als er die Straße überqueren wollte. Durch den Aufprall wurde der 70-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Bereits im Mai reagierte der...